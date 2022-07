Lazio, Juventus, Berrettini e scherma: le ultimissime

La Lazio batte il Primorje 4-0. Arrivabene torna sul colpo Bremer. Rientro positivo per Berrettini. Bronzo per la sciabola maschile ai mondiali del Cairo

ROMA - Ultima amichevole sotto le Tre Cime di Lavaredo per la Lazio che chiude la prima parte del ritiro con la quarta vittoria in altrettante amichevoli grazie al 4-0 sugli sloveni del Primorje: sblocca Milinkovic al 17', prima Immobile coglie il palo poi Pedro fa tutto da solo e trova il raddoppio al 21'. In avvio di ripresa Cataldi fa 3-0 infilando sotto al sette con un sinistro potente, il centrocampista alla mezz'ora sfiora il raddoppio, nel finale Cancellieri prima cala il poker poi esce per un problema 8da valutare) al ginocchio. La squadra farà rientro a Roma poi il 26 volerà in Germania, in una località al confien con l'Austria, per la seconda parte del ritiro. Incalzato dai cronisti l'ad della Juventus Arrivabene è tornato sul colpo Bremer, soffiato in extremis proprio all’Inter dopo che i nerazzurri avevano trattato a lungo il difensore brasiliano: “Se c’è soddisfazione per aver soffiato Bremer all’Inter, anche per i tifosi? Non è una questione di soffiare un giocatore ad altri. Il mercato è aperto e una società fa quello che deve fare”. Rientro positivo per Matteo Berrettini all'Open di Svizzera. Il tennista azzurro, fermato a Wimbledon dal covid, ha battuto il francese Gasquet in due set con il punteggio di 6-4, 6-4 e accede ai quarti del torneo Atp 250 di Gstaad. L'Italia ha conquistato la sua quinta medaglia ai Mondiali di scherma al Cairo: il team di sciabola maschile composto da Luca Curatoli, Luigi Samele, Pietro Torre e Michele Gallo ha vinto la finalina per il bronzo battendo in rimonta per 45-43 la Germania. Ascolta le news del pomeriggio