Roma, Lazio, Napoli e Juventus: le ultimissime

La Roma insiste per Wijnaldum. Immobile rilancia le ambizioni biancocelesti. Il Napoli punta Simeone. Allegri vuole lo scudetto

ROMA - La Roma insiste per Georginio Wijnaldum, l’olandese può essere l’elemento giusto per completare il centrocampo. Il giocatore spinge per venire alla Roma, la prossima settimana sarà quella decisiva. Wijnaldum è stato offerto in prestito gratuito a Tiago Pinto, che lavorerà nei prossimi giorni per fissare solo il diritto e non l’obbligo di riscatto. Ma per chiudere l’operazione è fondamentale che il Paris Saint Germain paghi il 50 per cento dell'ingaggio del giocatore, che attualmente guadagna oltre 8 milioni a stagione. “C’è un abisso tra quest’anno e lo scorso, anche a livello di entusiasmo”. Parola dell'attaccante della lazio Ciro Immobile che fa un bilancio dopo la fine della prima parte di ritiro ad Auronzo. Il Cholito Simeone è in vendita. L’Hellas ha ricostruito l’attacco con gli arrivi di Henry, Djuric e Piccoli. Il Napoli lo sa e aspetta l’ok definitivo del Verona per chiudere l’operazione. Il suo arrivo è vincolato alla partenza di Petagna per cui il Monza è in netto vantaggio rispetto ad altri club. Un intreccio di mercato per offrire a Osimhen un’alternativa inedita ma, volendo, anche un nuovo partner al quale legarsi durante la prossima stagione. Juventus a Las Vegas, dove nella notte italiana di sabato sfideranno i Chivas di Guadalajara nella prima delle tre amichevoli americane che vedranno la Vecchia Signora misurarsi poi contro Barcellona e Real Madrid. Allegri ha rilasciato la prima conferenza stampa: “La Juventus come sempre parte per centrare tutti gli obiettivi, quest’estate sono arrivati giocatori importanti, alcuni d’esperienza e altri giovani, inoltre è il secondo anno quindi partiamo già da una buona base. Dopo essere rimasti un anno senza trofei, per la prima volta in dieci anni, abbiamo il dovere di vincere lo scudetto”.