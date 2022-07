Roma, Lazio, Napoli e scherma: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Dopo 22 anni Roma fuori dalla Borsa. Blitz di Lotito per Provedel. L'indiscrezione di De Laurentiis su Mertens. Ai mondiali argento azzurro nella spada

ROMA - Missione compiuta, la Roma esce ufficialmente dalla Borsa. Nell'ultimo giorno di Opa, i Friedkin hanno infatti superato il 95% delle azioni, riuscendo quindi a portare a termine l'offerta pubblica che porterà al delisting. Ora i Friedkin avranno diritto di acquistare i titoli residui (cosiddetto squeeze-out) e potranno poi procedere al delisting del club da Piazza Affari, che si concluderà probabilmente entro la fine di agosto. Dopo 22 anni la Roma darà addio alla borsa. Blitz a Milano di Lotito, l'obiettivo è quello di portare a Sarri anche il secondo portiere che porta il nome di Provedel. Il patron della Lazio si è mosso in prima persona ed è probabile ci sia stato un incontro diretto con Andrea Corradino, vice presidente dello Spezia. Aurelio De Laurentiis fa emergere più di un particolare sulla trattativa con Dries Mertens, il cui contratto con il Napoli è scaduto alla fine del giugno scorso. E il video in cui il presidente risponde a un tifoso diventa subito virale: "All'inizio gli ho offerto 1,8 milioni di euro, poi ho incrementato di 200 mila euro, quindi sono arrivato a 2,4 milioni e lui li ha rifiutati. Offerta annuale o biennale? Lui voleva stare qui ancora un anno". E' un argento la settima medaglia conquistata dall'Italia ai mondiali di scherma al Cairo, arrivati alla penultima giornata. Dopo loro delle fiorettiste, la squadra di spada maschile composta da Andrea Santarelli, Davide Di Veroli, Federico Vismara e Gabriele Cimini è stata battuta dalla Francia in finale col punteggio di 45-42.