Juventus, Lazio, Ronaldo e Atletica: le ultimissime

La Juve batte il Chivas. Muriqi ceduto al Maiorca. Ten Hag aspetta CR7. Record italiano per le azzurre ai Mondiali di Eugene

ROMA - Successo nella prima amichevole della tournée americana per la Juve: a piegare il Chivas di Guadalajara le reti segnate (una per tempo) dai giovani Da Graca e Compagnon. Nel 4-3-1-2 scelto da Massimiliano Allegri per affrontare i messicani subito titolari Pogba e Di Maria (versione trequartista), mentre è rimasto in panchina Vlahovic. Si chiude dopo due anni la deludente esperienza di Vedat Muriqi alla Lazio: il centravanti kosovaro è stato ceduto a titolo definitivo al Maiorca, club dove ha giocato in prestito nella seconda metà della scorsa stagione, e in cui ha segnato 5 gol in 16 presenze. "Novità su Cristiano Ronaldo? No, la situazione è la stessa della scorsa settimana. Preoccuparsi non è la parola giusta. Mi concentro sui giocatori che ci sono. Stanno molto bene e sono in buona forma. Non vedo l'ora che torni Ronaldo". Così Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, in conferenza stampa dal ritiro dei Red Devils in Australia, sul futuro del portoghese. L'ex Juventus non è partito per la tournée con i compagni e la sua permanenza a Manchester è ancora incerta. Ai Mondiali di atletica di Eugene, in Oregon, le atlete azzurre Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana conquistano la finale della staffetta 4x100 con un nuovo record italiano: 42"71. La Dosso è stata la più rapida nella prima frazione (11"44). La finale vedrà al via anche Stati Uniti, Gran Bretagna, Giamaica, Germania, Spagna, Nigeria e Svizzera.