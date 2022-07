Pogba, Capello, Immobile e Berrettini: le ultimissime

Dybala esaltato dalla nuova Juventus. Capello esalta l'arrivo di Dybala alla Roma. Parla l'agente di Immobile. Berrettini in finale a Gstadd

ROMA - Paul Pogba si è già ripreso la Juventus. Il ritorno del francese a Torino sei anni dopo un altro ritorno al Manchester United, ha dato l'impressione che il 'Polpo' non se ne sia mai andato. tanti i temi affrontati in un'intervista a Dazn, tra questi anche lo spogliatoio: "Vlahovic è fortissimo. Anche Chiesa quando l'ho visto mi ha impressionato, è giovane e molto talentuoso. Di Maria? Il Fide è un giocatore fortissimo, sai quello che vuole fare, ma non riesci mai a prenderlo quando va sul sinistro, tocca la palla tante volte, è un fenomeno". Intervista esclusiva di Fabio capello al Corriere dello Sport oggi in edicola, tra i tanti temi affrontati anche l'acuqisto di Dybala da parte della Roma: "E' tanta qualità, è fantasia, se sta bene fisicamente fa la differenza come pochi altri al mondo. Un vorticare di trovate e soluzioni, l'acquisto che serviva a Mou per alzare il livello e le ambizioni della Roma". Ciro Immobile è pronto a vivere l'ennesima stagione da protagonista e Alessandro Moggi, suo agente, ai microfoni di Radio Marte ha commentato: "Deve battere tutti i record e diventare leggenda. Quello che sta costruendo Ciro dimostra che sia l'attaccante italiano più importante degli ultimi 20 anni. Anche a livello internazionale è importante. Punta a vincere la classifica dei cannonieri per la quinta volta. Oltre ad essere un grandissimo attaccante è anche un grande uomo e vedrete che quest'anno sarà lì a lottare per vincere la classifica marcatori". Matteo Berrettini non accenna a fermarsi dopo il suo rientro. Il tennista azzurro conquista la finale sulla terra rossa di Gstaad dopo aver battuto l'austriaco Dominic Thiem in due set per 6-1, 6-4 in un'ora e 17 minuti. Dopo il forfait di Wimbledon causa Covid arrivato dopo i trionfi sull'erba di Stoccarda e del torneo londinese del Queen's, l'azzurro ha ripreso da dove lasciato, ed è ora a 12 vittorie di fila. In finale sfiderà il vincitore tra Ruud e Vinolas.