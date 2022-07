Napoli, Mertens, Scamacca e formula uno: le ultimissime

Napoli ad un passo da Mina-Jae e De Larentiis ufficializza l'addio di Mertens. Scamacca ad un passo dal West Ham. Pole di Leclerc nel Gp di Francia

ROMA - E' quasi tutto fatto per vedere Kim Min-jae con la maglia del Napoli addosso l'anno prossimo. Si sta procedendo alla revisione dei contratti e, in caso di esito positivo, il difensore sudcoreano del Fenerbahce sosterrà le visite mediche lunedì 25 luglio. Intanto De Laurentiis ha deciso di rompere il silenzio ai microfoni di Kiss Kiss Napoli che ha anticipato alcune delle dichiarazioni: "Mertens non resterà a Napoli, Kim è vicino e Simeone è un giocatore che interessa" le parole sul mercato azzurro. Il West Ham ha raggiunto un accordo da 30,5 milioni di sterline (poco meno di 36 mln di euro) con il Sassuolo per Gianluca Scamacca, scrive la Bbc. Charles Leclerc conquista la pole position del Gran Premio di Francia di Formula 1 e nella gara di domani scatterà davanti a tutti. Il pilota monegasco della Ferrari fa segnare un tempo di 1'30"872 davanti alla Red Bull di Max Verstappen (+0"304) e a quella di Sergio Perez. Seconda fila per Lewis Hamilton (quarto con la Mercedes) davanti a Lando Norris (McLaren) e all'altra Mercedes di George Russell. Nono posto in qualifica per Carlos Sainz (Ferrari) che partirà penultimo in gara per via del cambio di power unit. Dal fondo della griglia scatterà invece la Haas di Kevin Magnussen. Ascolta le news del pomeriggio