Juventus, Roma, Napoli e Inter: le ultimissime

Piccolo infortunio per Pogba. La Roma pareggia contro il NIzza, Inter sconfitta a Lens. De Laurentiis: "Non potevo trattenere Koulibaly"

ROMA - Momenti di ansia in casa Juve. Durante il primo allenamento californiano alla Loyola Marymouth University - la squadra si è trasferita da Las Vegas a Los Angeles, dove nella notte tra il 26 e il 27 luglio è in programma il big match amichevole contro il Barcellona -, Paul Pogba è uscito dal campo zoppicante e sorretto dai medici. Per il centrocampista francese un dolore al ginocchio della gamba destra dopo un esercizio con il pallone. C'è però ottimismo dato che il calciatore ha poi voluto rassicurare compagni e staff con un sorriso e il pollice all'insù. La Roma chiude il ritiro in Portogallo pareggiando 1-1 in amichevole contro il Nizza. I giallorossi non riescono a riscattare in pieno la sconfitta di martedì contro lo Sporting, pur giocando un secondo tempo più convincente del primo grazie all'ingresso di Abraham e Pellegrini. "Koulibaly mi disse 'presidente ho pochi anni davanti a me mi faccia andare', gli dissi non puoi andare al Barcellona, non ha i soldi per pagarti, allora si è fatto avanti il Chelsea a cui non abbiamo potuto dire di no". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nell'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli dal ritiro di Castel di Sangro. Prima sconfitta nella preparazione estiva per l'Inter di Simone Inzaghi, che cade in Francia in una amichevole contro il Lens. Decisiva per i francesi padroni di casa la rete di Openda al 90' sugli sviluppi di un corner, quando la sfida sembrava ormai indirizzata verso lo 0-0.