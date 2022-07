Berrettini, Juventus, Barcellona e Messi: le ultimissime

Il tennista romano perde in finale Gstaad. problemi al ginocchio per Pogba. I blaugrana battono il Real in amichevole intanto La Porta riapre alla 'pulce'

ROMA - Nulla da fare per Matteo Berrettini, sconfitto in finale sulla terra rossa di Gstaad allo "Swiss Open Gstaad" dal norvegese Casper Ruud, numero 5 del mondo, autore di una clamorosa rimonta: finisce con il punteggio di 6-4, 6-7 (4-7), 2-6 in due ore e 33 minuti. Un piccolo 'acciacco' ha costretto Paul Pogba ad interrompere l'allenamento. Durante la seduta agli ordini di Massimiliano Allegri, con la Juventus che prosegue i lavori in America, il centrocampista francese si è fermato per un problema al ginocchio: secondo quanto raccolto dall'Ansa, non si tratterebbe di nulla di particolarmente preoccupante. Il primo Clasico stagionale, giocato a Las Vegas è andato al Barcellona dove ha esordito Robert Lewandowski. A decidere il match una prodezza di Raphina al 27'. "Credo, spero e mi auguro che il capitolo Messi al Barcellona non sia ancora finito". Parola di Joan Laporta, presidente del club blaugrana, a Espn. Ascolta le news della mattina