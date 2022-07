Mertens, Formula uno, tennis e atletica: le ultimissime

Rabbia social dei napoletani per l'addio al belga. In Francia trionfa Vettel, fuori Leclerc. Impresa di Musetti. Oro di Stano ai Mondiali di Eugene

L'addio di Mertens annunictao dal presidente del Napoli De Laurentiis non è piaciuto ai sostenitori azzurri, che hanno già visto andare via nelle ultime settimane due giocatori simbolo come il capitano Lorenzo Insigne e Koulibaly. Adesso, il popolo partenopeo deve dire addio anche al marcatore più prolifico della storia del club azzurro. La società ha salutato Mertens sui social, attraverso gli account di Facebook, Twitter e Instagram. Un semplice "Grazie Dries" che ha scatenato le reazioni dei tifosi. In tanti hanno attaccato il presidente De Laurentiis, finito nel mirino. Tanti i messaggi di sostegno per il calciatore belga, ribattezzato Ciro dalla tifoseria. Max Verstappen vince il Gran Premio di Francia di Formula 1. Il pilota della Red Bull ritorna alla vittoria a Le Castellet e fortifica la propria leadership mondiale, complice il ritiro di Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari, infatti, si èritirato dopo essere finito a muro quando era al comando della gara. Podio completato dalle due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, a precedere l'altra Red Bull di Sergio Perez. Da segnalare la grande rimonta di Carlos Sainz (Ferrari), partito penultimo e arrivato quinto. Lorenzo Musetti manda al tappeto Carlos Alcaraz e trionfa all'Atp 500 di Amburgo, conquistando così il suo primo titolo in carriera. Il 20enne di Carrara ha sconfitto il 19enne fenomeno spagnolo, n.6 del mondo e primo favorito del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-7 (6-8), 6-4 in due ore e 46 minuti di battaglia. Massimo Stano scrive la storia e trionfa nella 35 km di marcia maschile ai Mondiali di atletica in corso a Eugene.