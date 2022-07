Napoli, Roma, Mihajlovic e Musetti: le ultimissime

Pace tra Osimhen e Spalletti. Caccia al biglietto per la presentazione di Dybala. Mihajlovic a sorpresa a Casteldebole. Pietrange: "Musetti il mio erede"

ROMA - Osimhen seduto sul terreno alla fine dell'allenamento, Spalletti che va e gli tende la mano per aiutarlo ad alzarsi, spingendolo poi con simpatia a firmare autografi ai tifosi. E' tornata così oggi l'atmosfera di pace nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro dopo la tensione tra l'attaccante nigeriano che ieri è stato mandato a farsi la doccia prima del termine dell'allenamento dal tecnico, dopo le sue proteste per un fallo in partitella non fischiato ad Anguissa. Aumenta la febbre Dybala, i tifosi della Roma non vedono l'ora di vederlo in campo dal vivo. Potranno farlo tra dieci giorni, nella gara del 7 agosto all'Olimpico contro lo Shakhtar: oggi è stata aperta la vendita libera che ha immediatamente generato il caos nel portale informatico del club. Biglietti a ruba, oltre cinquemila persone sono in fila per poter prendere uno o più biglietti per la gara di presentazione della squadra e di Paulo Dybala. Sorpresa a Casteldebole: Sinisa Mihajlovic è tornato al centro tecnico per salutare squadra e dirigenza, all'indomani della sconfitta con l'Az Alkmaar (1-0) nell'amichevole disputata ieri pomeriggio in Olanda. "Ho chiamato Musetti per fargli i complimenti, dirgli che mi ricorda noi vecchi giocatori e può arrivare ovunque. Gli ho detto bravo dieci volte". Dal più grande giocatore italiano di tutti i tempi, Nicola Pietrangeli, arriva una vera e propria investitura per il tennista toscano autore di un'impresa ad Amburgo dove ha superato il top 5 Alcaraz vincendo il torneo. Ascolta le news della mattina