Pogba, Dyba,a Vecino e Napoli: le ultimissime

Problemi al menisco per Pogba. Oggi la presentazione di DYbala. Lazio ad un passo da Vecino. De Laurentiis stringe per Min-Jae

ROMA - Più grave del previsto l'infortunio che Paul Pogba che lo ha fatto uscire dal campo zoppicando. Il centrocampista francese della Juve è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione al menisco laterale del ginocchio destro. Nelle prossime ore si farà una consulenza ortopedica specialistica. La Roma è pronta a celebrare Paulo Dybala e a farlo conoscere ai propri tifosi: questa sera alle 21 la presentazione della Joya ai romanisti, un saluto dell'attaccante argentino ai suoi nuovi tifosi. La Roma ha deciso di programmare per domani un vero e proprio Dybala Day: prima la conferenza stampa di presentazione alle 14.30, poi al Palazzo della Civiltà Italiana, all'Eur, un saluto di Dybala ai tifosi, per presentarlo ufficialmente nella capitale prima di farlo esordire in campo con la maglia giallorossa il 30 luglio contro il Tottenham (prima, a porte chiuse con l'Ascoli). Lazio vicina al settimo colpo: può uscire Akpa Akpro, può entrare Vecino. E’ la staffetta che aveva pianificato Lotito per accontentare Sarri, in attesa di un colpo a centrocampo. L'agente di Kim Min-Jae è arrivato a Rivisondoli, il quartier generale del Napoli: le parti hanno deciso di incontrarsi per chiudere una trattativa estenuante e dare finalmente il via libera al giocatore, fino a ieri a Lisbona, in Portogallo, con una valigia già chiusa e il passaporto in tasca.