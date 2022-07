Dybala, Napoli, Pogba e Lewandowski: le ultimissime

Dybala: "A Roma per vincere". Kim Min-Jae in Italia per visite mediche e firma con il Napoli. Attesa per i tempi di recupero di Pogba. La promessa di Lewandowski

ROMA - "Per parlare di scudetto è presto. In questo momento ci sono squadre più avanti di noi, dobbiamo lavorare con serenità. La Roma ha vinto un trofeo molto importante, ci sono ancora obiettivi importanti e la voglia è tanta. A tutti piace vincere, dobbiamo farlo partita dopo partita e più avanti vedremo dove saremo arrivati". Queste le prime parole di Paulo Dybala nella conferenza stampa di presentazione del giocatore argentino a Trigoria. Oggi è il giorno di Kim Min-Jae al Napoli. Dopo una lunga trattativa, il coreano è finalmete pronto a diventare un nuovo giocatore partenopeo a diposizione di Luciano Spalletti. Un infortunio che rende ancora poco chiari i tempi di recupero. Il ginocchio di Paul Pogba tiene in ansia la Juve e tiene appeso Allegri sulle tempistiche di ritorno in campo, ancora tutte da definire. "Se giochi per il Barcellona pensi sempre a vincere titoli e la Champions League è la cosa più importante". Così Robert Lewandowski, nuovo centravanti del Barcellona, alla vigilia dell'amichevole contro la Juventus negli Stati Uniti: "Ma dobbiamo andare passo dopo passo, il nostro potenziale e la nostra qualità sono alti, dobbiamo migliorare durante la stagione per essere al top". Ascolta le news della mattina