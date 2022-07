Atalanta, Lazio, Dybala e Ramsey: le ultimissime

Palomino è risultato positivo al Nandrolone. Lazio in Germania senza Acerbi messo fuori rosa. Dybala torna sull'addio alla Juventus che saluta Ramesy

ROMA - Un positivo in Serie A prima ancora che cominci il campionato, l'argentino dell'Atalanta Josè Luis Palomino ha infatti fallito un controllo a sorpresa di Nado Italia: la sostanza proibita è il nandrolone. Il Tribunale nazionale antidoping ha sospeso Palomino su istanza della Procura di Nado Italia. Dopo il ritiro di Auronzo di Cadore e il ritorno a Formello, la Lazio è partita per Grassau, in Germania, dove avrà luogo la seconda parte della preparazione biancoceleste. Resta a casa invece Francesco Acerbi, che non è partito con la squadra. Praticamente fatta invece per Provedel: c'è l'accordo con Lo Spezia, domani l'annuncio. Viaggia spedita intanto la campagna abbonamenti: vicina quota 20.000 tessere. Oggi la presentazione del neo giocatore della Roma Paulo Dybala che ha parlato anche dell'addio alla Juve: “Non è stato un problema economico, anche Arrivabene è stato molto chiaro. Avevamo un accordo da firmare a ottobre, poi la società ci ha chiesto di aspettare e a marzo mi ha detto che non avrei fatto parte del progetto futuro. Il club ha preso un'altra decisione insieme al mister". Aaron Ramsey lascia la Juventus. Il centrocampista gallese classe 1990, arrivato in bianconero nel 2019 dopo l'esperienza all'Arsenal, ha rescisso il contratto che lo legava al club torinese. "In bocca al lupo", scrive la Juventus. Con la maglia bianconera ha totalizzato 69 presenze, 6 reti e 6 assist. Ascolta le news del pomeriggio