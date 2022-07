Juventus, Roma e Lazio: le ultimissime

La Juve vira su Firmino e pareggia 2-2 contro il Barcellona. La Roma forte su Wijnaldum. Lazio ad un passo dai 20mila abbonati

ROMA - La Juve cambia strategia per completare l’attacco e ora è molto vicina al brasiliano del Liverpool Firmino. Può essere davvero il centravanti dei Reds il colpaccio a sorpresa per definire un super reparto con Di Maria e Vlahovic. Stretto dall’arrivo di Darwin Núñez e reduce da una stagione non più al vertice delle gerarchie di Jurgen Klopp nell'anno del Mondiale Firmino ha necessità di giocare con continuità e per questo ha accolto di buon grado l’interesse dei bianconeri. L’assalto della Juve sarebbe basato su un’offerta da 19 milioni di sterline, oltre 22 milioni di euro. Intanto è finita 2-2 la sfida tra la Juve e il Barcellona. Tra i grandi protagonisti nella notte di Dallas c'è Kean, autore della doppietta che permette alla formazione di Allegri di reagire per due volte allo svantaggio. La Roma, che ieri ha presentato Dybala al Colosseo Quadrato davanti ad oltre 8mila tifosi, è molto vicina a Georginio Wijnaldum. Lunedì pomeriggio a Trigoria è andato in scena un incontro importante tra Pinto e il manager del capitano della nazionale olandese. La Lazio viaggia dritta verso l’obiettivo 20mila abbonamenti. Ieri l’ultimo dato aggiornato: 18.500 tessere già prese dai tifosi in vista della nuova stagione che inizierà il 14 agosto contro il Bologna.