Napoli, Ronaldo, Lazio e Neymar: le ultimissime

Ufficiale Kim Min-jae al Napoli. Il Bayern chiude a Ronaldo. Cinque cessioni per la Lazio. A ottobre il processo a Neymar

ROMA - Adesso ci sono anche la firma, l'ufficialità e le prime parole ai canali social ufficiali. Kim Min-jae è il quarto acquisto del mercato estivo 2022 del Napoli, dopo Mathias Olivera, Khvicha Kvaratskhelia e Leo Ostigard. In un breve video il nuovo difensore azzurro ha salutato in inglese i tifosi, a parte l'ultima parola pronunciata in italiano: "Ciao ragazzi, sono Minjae. Sono davvero felice di far parte di questo team! Ci vediamo presto. Ciao!”. Il presidente del Bayern Monaco Oliver Kahn ha chiuso le porte al trasferimento della stella del Manchester United Cristiano Ronaldo ai bavaresi, spiegando che non corrisponde alla "filosofia" del club tedesco. Dopo aver rinforzato la rosa di Maurizio Sarri, per la Lazio è arrivato il momento delle cessioni: il club biancoceleste (che ieri è sbarcato in Germania per la seconda parte del ritiro) ha annunciato oggi gli addii di Emanuele Cicerelli, Marco Alia, Fabio Maistro, Luca Falbo e Nicolò Armini. Neymar sarà processato a ottobre dal tribunale di Barcellona per presunte irregolarità durante il suo trasferimento dal Santos al Barça nel 2013. Rischia due anni di carcere. In quela che è una saga legale che si trascina da nove anni, il nazionale brasiliano che ora gioca per il Paris Saint-Germain è accusato di frode e corruzione. Ascolta le news della mattina