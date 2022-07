Lazio, Roma, Manchester United e Suarez: le ultimissime

Romane entrambe sconfitte in amichevoleColpo del Liverpool. Il Nacional ha ufficializzato Suarez. Messaggio di sostegno della Fiorentina a Passarella

ROMA – Prima pesante sconfitta per la Lazio in questa preparazione estiva: a Grassau in Germania i biancocelesti sono battuti con un sonoro 4-1 dal Genoa che per lunghi tratti ha dominatoil match, deciso passo indietro rispetto a quanto visto ad Auronzo. A segno per i biancocelesti il solito Immobile. sconfitta anche per la Roma che in una Trigoria blindatissima è stata batturta 1-0 dall'Ascoli con Dybala in campo. Il Manchester United ha acquistato il difensore dell'Ajax Amsterdam Lisandro Martinez per 57 milioni di euro, ha annunciato il club olandese. Il nazionale argentino (24 anni, 7 presenze), che ha firmato fino al 2027 con opzione per un altro anno, era ad Amsterdam dal 2019 dove ha vestito la maglia dell'Ajax 120 volte (6 gol). Il Nacional ha ufficializzato il ritorno dell'attaccante Luis Suarez, 35 anni, che ha firmato per cinque mesi con il club nel quale esordì da professionista. Ascolta le news del pomeriggio