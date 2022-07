Roma, Juventus, Lazio e Torino: le ultimissime

Roma ad un passo da Wijnaldum. Oggi consulto per Pogba. Altri due colpi in arrivo per Sarri. Virale il video della lite tra Juric e Vagnati

ROMA - Georginio Wijnaldum giocherà nella Roma, grazie all’intervento diretto di Dan Friedkin che ha chiesto all’amico presidente Al-Khelaifi di liberare il giocatore. La trattativa con il Psg però non è ancora chiusa ed è in mano a due manager portoghesi, Luis Campos e Tiago Pinto, che stanno lavorando per limare le distanze. Pogba, allarme Mondiale. La Juve e la Francia tremano dopo l’infortunio al ginocchio destro occorso al centrocampista bianconero durante la tournée negli Stati Uniti. C’è la possibilità che Paul debba fermarsi a lungo e che quindi non possa presentarsi in Qatar per difendere il titolo conquistato quattro anni fa in Russia da assoluto protagonista. Decisivo sarà il consulto specialistico che il giocatore effettuerà oggi e che permetterà di capire quale sarà la soluzione migliore per risolvere il problema. Vecino a centrocampo, Provedel in porta, sono loro i prossimi due colpi individuati per arricchire una sessione di mercato che da tempo per la Lazio non era così scoppiettante. Si tratta di due operazioni in dirittura d'arrivo, gli ok definitivi erano attesi già per ieri, probabile che arrivino nel corso di questo weekend. Episodio incredibile durante il ritiro del Torino, con una lite clamorosa tra il tecnico Ivan Juric e il direttore sportivo Davide Vagnati. Le immagini della loro violenta discussione, con parolacce, spintoni e insulti, stanno facendo il giro del web, che si è scatenato sull'accaduto. La lite tra il tecnico e il ds granata è stata ripresa da video girato di nascosto da un balcone vicino. Ieri sera poi Vagnati ha chiarito: “Siamo due persone vere poi ci siamo abbracciati”.