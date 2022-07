Marotta, Passarella, Dinamo Kiev e Vettel: le ultimissime

Marotta: "Juve favorita per lo scudetto". La famiglia di Passarella smentisce una grave malattia. A Istanbul cori per Putin durante Fenerbahce-Dinamo Kiev. Vettel si ritira a fine stagione

ROMA - Dazn racconta ai tifosi il dietro le quinte dei raduni delle squadre di Serie A nel programma 'Inside' nell'ultimo episodio si è parlato dell'Inter, Beppe Marotta guarda alla prossima stagione: "Il sogno è chiaramente regalare ai tifosi la seconda stella. Bisogna essere ambiziosi, bisogna avere sogni, soprattutto dopo esserci posti degli obiettivi sportivi. La Juve? Squadra sempre favorita in tutte le competizioni. Lo sarà anche quest'anno. Sta facendo una campagna acquisti di alto livello". Di fronte alle notizie circolate sull'aggravamento dello stato di salute dell'ex calciatore della nazionale argentina, dell'Inter e della Fiorentina, Daniel Passarella, la famiglia ha pubblicato nelle ultime ore a Buenos Aires un comunicato in cui smentisce categoricamente l'ipotesi che 'El Caudillo' soffra di "Parkinson, Alzheimer o Sla". La Dinamo Kiev ha battuto il Fenerbahce 2-1 nel secondo turno delle qualificazioni alla Champions League, passando al terzo. Un partita che però è passata in secondo piano rispetto a quanto accaduto sugli spalti, con cori in favore di Putin. Secondo la stampa turca, l'atmosfera si è fatta tesa dopo il primo gol della partita segnato dal giocatore ucraino Vitaliy Buyalski al 57'. L'allenatore della Dinamo Kiev Mircea Lucescu ha anche rifiutato di partecipare alla conferenza stampa in programma dopo la partita. ebastian Vettel, vincitore di quattro titoli mondiali in Formula 1, ha annunciato il ritiro a fine stagione. Lo ha fatto via Instagram su un nuovo profilo appena aperto. Ascolta le news della mattina