Juventus, Lazio, Inter e Palomino: le ultimissime

La situazione del ginocchio di Paul Pogba è seria. Lotito: "Dybala? Non vendo sogni ma realtà". Inzaghi: “Lotteremo per lo scudetto”. Palomino chiede le contro-analisi

ROMA - La situazione del ginocchio di Paul Pogba è seria e lo porterà in ogni caso a fermarsi per 2 o 3 mesi. Lo confermano i responsi che ha avuto dopo le visite in giro per l'Europa e le scelte possibili sembrano solo due. Il presidente della Lazio Claudio Lotito è soddisfatto dell'opera di ricostruzione della squadra e lo rivendica con orgoglio: “Abbiamo allestito una squadra sulle indicazioni dell'allenatore. C'è una contrazione economica, ma la Lazio è una delle squadre che ha speso di più sul mercato. Lo scorso anno comprammo 6 giocatori, ora siamo arrivati a 14”. Poi così su Dybala alla Roma: “Non ho visto la presentazione e non mi ha fatto nessun effetto, io non vendo sogni ma solide realtà. Noi non facciamo, ahimé, la collezione di figurine Panini, non ci interessa. Non valutiamo l'estetica, a noi interessa il risultato”. "Per far diventare l'ultima stagione stratosferica è mancato lo scudetto. Cercheremo di farlo quest'anno, sapendo che abbiamo delle rivali che si sono rinforzate moltissimo. Lavoriamo dal 6 luglio con quell'obiettivo". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, intervistato da Dazn. José Palomino, giocatore dell'Atalanta trovato positivo al Clostebol Metabolita dopo un controllo di Nado Italia, si avvale del diritto alle contro-analisi entro 72 ore dalla notifica della sospensione cautelare, avvenuta martedì scorso, da parte del Tribunale Nazionale Antidoping. Ascolta le news del pomeriggio