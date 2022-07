Abraham, Napoli, Lazio e Tacconi: le ultimissime

Abraham: "Nella Roma c'è posto per due re". Il Napoli piomba su Raspadori. Altri due colpi per Sarri. Lettera di Tacconi al figlio

ROMA – L'arrivo di Dybala alla Roma oltre ad aver scatenato la gioia dei tifosi ha soddisfatto anche i giocatori. Lo conferna anche Abraham che in un'intervista al Corriere dello Sport oggi in edicola lo accoglie a braccia aperte: “Nella Roma c'è posto per due re” le sue prime parole: “Nessuna gelosia con Dybala, per noi è un privilegio avere in squadra un giocatore di questo livello. Lo scudetto? Lo voglio io e lo vuole il gruppo, ma dobbiamo dare tutti il massimo”. Prende consistenza il sogno chiamato Raspadori. Ieri Carnevali, ad del Sassuolo, ha ammesso: "Il Napoli ce lo ha chiesto, vediamo come finirà". Si lavora anche per lo scambio Simeone-Petagna. Sei colpi messi a segno, più Vecino in arrivo e Provedel sullo sfondo. Il portiere dello Spezia è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore della Lazio. L’accordo tra i due club già c’è sulla base di 2,5 milioni di euro. Per chiudere il cerchio manca ancora l'accorso sulle commissioni all’agente ma le parti sono vicinissime alla fumata bianca. Una 'lettera' per i 27 anni di Andrea da papà Stefano Tacconi, con tanto di autografo a chiusura, sotto la scritta "il tuo papà". L'ha postata sui social il figlio per il giorno del proprio compleanno, offrendo quindi all'esterno la possibilità di ritrovare l'ironia dell'ex portiere di Juventus e Nazionale, che lo sollecita, auguri a parte, a saper contare sempre su di sé.