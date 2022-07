Roma, Lazio, Ibrahimovic e Lega Serie A: le ultimissime

Roma in visita al Muro del Pianto. Lazio ad un passo dalle 20mila tessere. ibrahimovic: "Se smetto io il calcio muore". Il nuovo regolamento della Coppa Italia

ROMA - La Roma di Josè Mourino ha visitato oggi il Muro del Pianto a Gerusalemme. La squadra giallorossa e gli accompagnatori sono stati accolti dal ministro del Turismo, Yoel Razvozov, che li ha condotti nel luogo sacro all'ebraismo e anche nella parte archeologica della Città vecchia come ospiti del dicastero stesso. La Roma affronterà domani sera allo stadio 'Sammi Ofer' di Haifa il Tottenham di Antonio Conte in una amichevole che dovrebbe vedere l'esordio del nuovo acquisto giallorosso Paulo Dybala. La Lazio è ad un passo dai 20 mila abbonati, lo ha dichiarato il responsabile del marketing biancoceleste Marco Canigiani, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Il giorno dopo la fine della campagna abbonamenti, verranno messi in vendita i biglietti per la partita contro il Bologna: così i tifosi avranno poco meno di una settimana per acquistare i tagliandi per il match. A proposito di abbonamenti, lunedì sono certo che supereremo quota 20 mila". Zlatan Ibrahimovi? continua la preparazione differenziata per recuperare dall’infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dal campo ancora per un po’. L'attaccante non vede l'ora di tornare in campo e nel corso di una diretta social è stato molto chiaro sul futuro: "Quando mi ritiro? Mai. Quando lo farò il calcio poi sarà morto”. La Lega Serie A ha comunicato il regolamento relativo alla Coppa Italia 2021-24. Ogni squadra potrà disporre di 15 giocatori in panchina. Ascolta le news del pomeriggio