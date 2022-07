Belotti, Raspadori, Lazio e Ronaldo: le ultimissime

La Roma piomba su Belotti. Il Napoli ha l'accordo con Raspadori. Alle 18Lazio-Qatar. Pace fatta tra CR7 e lo United

ROMA - Aspettando Wijnaldum, (ri)nasce la tentazione Belotti. Mourinho non è soddisfatto di Shomurodov, che ha escluso dai convocati per la trasferta in Israele, e spera che Tiago Pinto riesca a consegnargli un altro centravanti che renda più solido l’attacco. Belotti è svincolato dopo la lunga avventura da capitano del Torino. Il Napoli vuole Raspadori ed il Sassuolo vacilla. L'ad Carnevali ha dichiarato che il suo club ha già ceduto Boga a gennaio all'Atalanta e Scamacca al West Ham e ma ha aggiunto che “frenare un calciatore che ha ambizioni non è semplice”. L'accordo tra il giocatore e il Napoli è già fatto: quinquennale da 2,5 milioni a stagione più bonus. Il club azzurro fa sapere che senza uscite non sarà facile concretizzare e attende che si sblocchino la storia Zielinski-West Ham nonché la situazione di Ounas (ha richieste in Francia e Inghilterra). La Lazio di Sarri cerca risposte in Austria. Dopo il ko contro il Genoa per 4-1, ecco l’occasione per il riscatto contro la nazionale del Qatar. Si gioca alle 18 a porte chiuse, sarà il penultimo test amichevole di questa preparazione estiva. La squadra dopo la partita farà ritorno a Roma, domani allenamento a Formello, lunedì riposo e martedì la ripresa degli allenamenti nel centro sportivo biancoceleste. L’ultimo match prima dell’inizio del campionato sarà il 6 agosto contro il Valladolid. "Domingo o rei joga". Con questo post su Instagram, che tradotto in italiano significa "Domenica il re gioca" e che era in risposta a una considerazione di un suo tifoso, Cristiano Ronaldo annuncia il proprio ritorno in campo. Che a rigor di logica, non avendo CR7 cambiato squadra, dovrebbe avvenire nell'amichevole che il Manchester United giocherà a Old Trafford contro gli spagnoli del Rayo Vallecano.