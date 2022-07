Napoli, Wijnaldum, Juventus e Bundesliga: le ultimissime

Kim Min-jae: "Orgoglioso di essere al Napoli". Wijnaldum resta l'obiettivo numero uno della Roma. I bianconeri cercano un attaccante. Niente play off in Bundesliga

ROMA - "Il Napoli ha mostrato grande interesse nei miei confronti e io sono stato molto contento che un Club così importante mi abbia voluto. Ho accettato subito con gioia". Lo ha detto il nuovo acquisto del Napoli, il coreanno Kim Min-jae, che si è presentato in conferenza stampa a Castel di Sangro manifestando la sua soddisfazione per essere arrivato in maglia azzurra. Gini Wijnaldum ha tanta voglia di Roma. Il centrocampista olandese è rimasto a Parigi, non è stato convocato dal Psg per la supercoppa francese in programma domani a Tel Aviva, dove in questo momento si trova la Roma per la sfida contro il Tottenham. La Juventus cerca una punta, dopo la chiusura dell'Atletico su Morata, ora sono a caccia di un attaccante. Niente play off, si continua con la formula tradizionale. Nel calcio tedesco che, come tutti in Germania, si prepara a fare i conti nei prossimi mesi con la crisi energetica, cresce la richiesta di cambiare il format della Bundesliga, perché sarebbe forse l'unico modo per interrompere il dominio del Bayern Monaco, nel 2022 campione nazionale per il decimo anno consecutivo. Ascolta le news della mattina