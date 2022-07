Napoli, Lazio, Haller e formula uno: le ultimissime

Kepa ad un passo dal Napoli. Haller dovrà fare la chemioterapia. La Lazio pareggia 0-0 contro il Qatar. In Ungheria pole di Russel davanti a Sainz e Leclerc

ROMA - Il baccelera i tempi per l'arrivo di Kepa Arrizabalaga: il portiere basco ha detto sì al club azzurro, che è vicino all'intesa con il Chelsea per il suo trasferimento in Italia. L'operazione è in fase di chiusura. La Lazio ha pareggiato 0-0 contro il Qatar nella seconda amichevole del ritiro in Germania. Biancocelesti in progresso rispetto al pesante 4-1 rimediato contro il Genoa, in avvio calcio di rigore per la squadra di Sarri sul dischetto va Ciro Immobile che coglie in pieno il palo. I risultati istologici relativi agli esami a cui si è sottoposto l'attaccante del Borussia Dortmund Sebastien Haller, che il club tedesco ha acquistato per sostituire Erling Haaland, venduto al Manchester City, hanno rivelato un tumore maligno ai testicoli. Lo comunica in una nota il Borussia, specificando che ora il giocatore dovrà sottoporsi a chemioterapia. George Russell, su Mercedes, partirà dalla pole position nel Gp d'Ungheria, 13/a prova del mondiale di Formula 1 in programma domani. Il pilota britannico è stato il migliore col tempo di 1'17"377, strappando la per 44 millesimi la pole a Carlos Sainz con la Ferrari, che sarà in prima fila. Seconda fila per l'altra Rossa di Charles Leclerc e Lando Norris con la McLareen. Disastro Red Bull, con Max Verstappen limitato alla decima posizione in griglia per problemi tecnici e Sergio Perez undicesimo, eliminato in Q2. Ascolta le news del pomeriggio