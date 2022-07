Juventus, Roma, Liverpool e Bayern Monaco: le ultimissime

Juve battuta dal Real Madrid. La Roma stende il Tottenham. Al LIverpool la Community Shield. Il Bayern conquista la Supercoppa di Germania

ROMA - Il Real Madrid batte la Juventus 2-0 in un'amichevole disputata in un gremitissimo Rose Bowl a Los Angeles, in California. A decidere l'incontro le reti di Benzema e Asensio. Palo di Vlahovic su punizione. La Roma vince l'amichevole di lusso contro il Tottenham di Antonio Conte per 1-0. Tanta attesa per il vero debutto di Paulo Dybala in giallorosso che, dopo aver 'assaggiato' il campo nel test a porte chiuse perso con l'Ascoli a Trigoria, si è reso protagonista di una grande prestazione con l'assist decisivo per il gol di Ibanez. Il Liverpool ha vinto il primo trofeo stagionale battendo 3-1 il Manchester City ed aggiudicandosi la Community Shield. Il Bayern Monaco, con Sadio Mané in gol nella prima partita ufficiale dopo il trasferimento dal Liverpool, ha battuto 5-3 il Lipsia sul prato della Red Bull Arena, e ha vinto la decima Supercoppa di Germania.