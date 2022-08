Napoli, Roma e Lazio: le ultimissime

Kepa e Napoli vicinissimi. Belotti attende la chiamata di Mou. La Lazio si allena a Formello

Il Chelsea guarda al futuro e il Napoli al presente: i Blues hanno praticamente raggiunto l'accordo con i Chicago Fire per Gabriel Slonina, diciottenne portiere americano che porta in dote la fama di giovane fenomeno, e il club azzurro continua a lavorare alla definizione dell’affare-Kepa. Il portiere potrebbe arrivare già in settimana, l’affare è in dirittura d’arrivo.

Contratto da tre milioni netti a stagione moltiplicati per quattro anni. La Roma ha già un accordo con Andrea Belotti, al quale ha chiesto di aspettare qualche giorno prima di impegnarsi con altre squadre. Da un mese, da quando cioè si è svincolato dal Torino, l'attaccante della Nazionale ha tenuto in sospeso ogni trattativa proprio perché sa che Mourinho lo vuole nella sua squadra.

Entra nel vivo anche il precampionato della Lazio. Due ritiri archiviati, ora scatta la fase tre della preparazione. La Lazio da domani, martedì, inizierà a lavorare a Formello. Da adesso in poi si fa sul serio, lo sguardo è rivolto al debutto in Serie A contro il Bologna del 14 agosto. La squadra è rientrata sabato sera dall’Austria dopo lo 0-0 in amichevole contro il Qatar, poi Sarri ha concesso un po’ di riposo. Sino a giovedì sedute pomeridiane, mentre venerdì convocazione per il mattino.