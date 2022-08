Wijnaldum, Vecino, Pioli e Fabregas: le ultimissime

Wijnaldum a breve sbarcherà a Roma. Visite mediche per Vecino. Pioli: "Il nostro ciclo è appena iniziato". Il Como ha ufficializzato Fabregas

ROMA - Gini Wijnaldum aspetta soltanto il via libera del Psg per prendere un volo e sbarcare nella capitale. Il giocatore già da ieri ha le valigie pronte e aspetta di poter finalmente lasciare Parigi e accasarsi alla corte di Mourinho. Il campionato si avvicina e la campagna acquisti della Lazio non si ferma: questa mattina alle 8 è arrivato l'argentino Matias Vecino alla clinica Paideia per le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto. "Che sia cambiata la credibilità intorno al Milan è evidente. Il successo può cambiare le persone, ma a noi non è accaduto. Anzi abbiamo capito quanto sia importante prepararsi bene, quanto sia difficile vincere e cosa serve per restare in alto. Vedo i ragazzi ancora più pronti e più preparati. Sono convinto che il nostro ciclo sia appena cominciato": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli a Dazn in un'intervista del format Inside. Adesso c'è anche l'ufficializzazione: il Como, come informa il sito della Lega calcio di Serie B, ha tesserato lo spagnolo Cesc Fabregas, che arriva sulle rive del Lario da svincolato dopo avere chiuso l'esperienza nelle file del Monaco, in Ligue 1 e che oggi verrà presentato ai tifosi. Ascolta le news della mattina