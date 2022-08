Milan, Roma, Napoli e Lazio: le ultimissime

Iniziata l'avventura di De Ketelaere. La Roma stringe per Wijnaldum. De Laurentiis vuole Raspadori. La Lazio presenta di Casale e Cancellieri

ROMA - Lo sbarco all’aeroporto di Linate nella notte ha dato il via all’avventura milanista di Charles De Ketelaere. Il lunghissimo inseguimento si è concluso ieri sera poco prima della mezzanotte quando il talento belga è atterrato a Milano con un volo privato e ha messo piede sul suolo italiano per cominciare la storia con il club che l’ha fortemente voluto. Wijnaldum sarà a Roma nei prossimi giorni, la trattativa con il Psg è alle battute conclusive. A Trigoria tutti sanno che arriverà, dai giocatori ai magazzinieri. C’è la triplice volontà di chiudere una trattativa che è diventata estenuante, con il giocatore che scalpita per cominciare a lavorare con i nuovi compagni. Giacomo Raspadori vuole il Napoli esattamente come il Napoli vuole lui: di questo il Sassuolo è perfettamente consapevole. E anche informato ufficialmente. Non resta che l'intesa tra le due società. Aurelio De Laurentiis deve scendere in campo e trovare la formula giusta con il Sassuolo per l'attaccante del futuro. La Lazio inizia la settimana delle conferenze stampa. I nuovi acquisti, arrivati da inizio luglio in poi, saranno mostrati ufficialmente al pubblico e risponderanno alle domande dei giornalisti a Formello. I primi saranno Casale e Cancellieri: “I nuovi calciatori biancocelesti Nicolò Casale e Matteo Cancellieri interverranno in conferenza stampa domani, martedì 2 agosto, alle ore 16:00, presso la sala stampa del Centro Sportivo di Formello”, recita il comunicato. Si inizia dai due ex Verona.