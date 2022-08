Lazio, Fiorentina, Lewandwoski e Liverpool: le ultimissime

A Formello presentati Cancellieri e Casale. Sorteggiati i playoff di Conference League. Lewandowski è tornato a Monaco per salutare i vecchi compagni. Il Liverpool blinda Dogo Jota fino al 2027

ROMA - "Sarri mi ha voluto fortemente, tanti difensori sono cresciuti sotto la sua guida. Questo è stato determinante nella mia scelta. La Nazionale? Il sogno di ogni giocatore". Lo ha detto il nuovo difensore della Lazio, Nicolò Casale nella conferenza stampa di presentazione a Formello. Presentato anche l'altro neo acquisto Cancellieri pronto a giocare di punta: "Imparare un altro ruolo non mi fa paura e con Immobile potrò solo imparare". La Fiorentina affronterà la vincente del confronto tra gli olandesi dell'FC Twente e i serbi dell'Fc Cukaricki nei playoff di Conference League. Lo ha stabilito il sorteggio in corso nella sede dell'Uefa a Nyon. Le partite sono in programma il 18 e 25 agosto. Robert Lewandowski allo Sports City per salutare i suoi ex compagni di squadra e membri del Bayern Monaco. Il polacco è quindi tornato in quella che è stata la sua casa per otto anni, prima di passare questa estate al Barcellona: "Sarò sempre grato per ciò che ho imparato e vissuto qui - ha detto a Sky Sports -. Ho ringraziato tutti per quello che hanno fatto per me e ho fatto loro dei regali. E' stato un momento emozionante e difficile per me". Il Liverpool blinda Dogo Jota fino al 2027. Il club inglese ha infatti annunciato il rinnovo del contratto dell'attaccante portoghese in scadenza nel 2025. Ascolta le news della mattina