Pogba, Ronaldo, De Ketelaere e Tamberi: le ultimissime

Pogba tornerà in campo a metà settembre. CR7 è il più attaccato sui social. Ufficiale De Ketelaere al Milan. Tamberi di nuovo fermato dal Covid

ROMA - Nessuna operazione, ma terapia conservativa: Paul Pogba non si sottoporrà ad intervento chirurgico ma comincerà un programma ad hoc. Il francese seguirà una tabella di cinque settimane: nelle prime suddividerà il lavoro tra palestra, piscina e fisioterapia, mentre nei successivi 14 giorni farà allenamento personalizzato sul campo. Con questo tipo di programma, il rientro di Pogba è previsto verso la metà di settembre. Cristiano Ronaldo e Harry Maguire del Manchester United hanno ricevuto il maggior numero di attacchi su Twitter rispetto a qualsiasi altro giocatore della Premier League. Una analisi condotta dal regolatore dei media britannico Ofcom su 2,3 ;;milioni di tweet nella prima metà della scorsa stagione ha rilevato quasi 60.000 post offensivi, che hanno avuto come oggetto il 70% dei giocatori, ma la metà è stata diretta a sole 12 persone, otto dello United. È ufficiale, Charles De Ketelaere è un giocatore del Milan. Lo annuncia il club rossonero in una nota. Non solo qualche guaio muscolare, anche il covid. In questo 2022 che lui stesso definisce sfortunato Gianmarco Tamberi ha di nuovo affrontato il virus (lo aveva avuto anche a marzo 2021): in un post sui social, il campione olimpico del salto in alto ha raccontato la disavventura, altro ostacolo nell'avvicinamento agli europei di Monaco.