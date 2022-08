Ronaldo, Milan, Inter e Lecce: le ultimissime

Ten Hag tira le orecchie a CR7. Lutto in casa Milan è morto Villiam Vecchi. Inter alle prese con la con la grana Digitalbids. Boom di abbonati per il Lecce

ROMA - E' sempre più complessa la situazione tra Ronaldo e il Manchetser United. L'abbandono in anticipo dello stadio da parte di Cristiano Ronaldo e altri giocatori dello United è stato commentato così da Ten Hag: "Non lo accetto di certo. Penso che questo sia inaccettabile. Per tutti. Siamo una squadra e devi restare fino alla fine”. È morto a 73 anni Villiam Vecchi, ex portiere di Milan, Cagliari, Como e Spal, ex preparatore dei portieri dei rossoneri, della Juve e del Real Madrid. Ne da' notizia il Milan, ricordando con "commozione infinita" dai suoi profili social. La grana DigitalBits agita parecchio l'Inter, il patron Zhang era convinto di aver trovato uno sponsor di maglia importante e invece rischia di dover ricominciare la ricerca da capo. Per giunta a stagione iniziata. Per il momento, la squadra femminile non avrà sulla maglia il marchio del gruppo Zytara che è già scomparso dai cartelloni pubblicitari presenti alla Pinetina. A due giorni dalla chiusura della campagna abbonamenti, il Lecce e i suoi tifosi stabiliscono un nuovo record storico di abbonati. In queste ore è stata emessa la tessera numero 18.764 che, al momento, stabilisce il nuovo record, superando il dato definitivo dei 18.763 abbonati della stagione 2019/2020, sempre in serie A.