Lazio, Koulibaly, Milan e Ronaldo: le ultimissime

Romagnoli e Vecino: "Obiettivo Champions". Koulibaly replica a De Laurentiis. De Ketelaere si presenta. Ten Hag furioso con CR7

ROMA - “L'Obiettivo sarà andare in Champions”. Ad indicare la strada che dovrà percorrere la Lazio nella prossima stagione sono Romagnoli e Vecino. Dall'alto della loro esperienza (nell'ultima stagione si sono contesi lo scudetto con le due milanesi) i due nuovi arrivati nel giorno della presentazione a Formello fissano gli obiettivi della prossima stagione dalla quale Lotito si aspetta molto proprio grazie al loro arrivo: “Sono certo che grazie alla loro esperienza i cali di tensione soprattutto contro le più deboli non ci saranno più, la Lazio potrà competere in modo tale da regalare soddisfazioni”. “Io do e chiedo rispetto per tutte le nazionalità. Come capitano del Senegal, penso non sia giusto parlare così di una nazionale africana”. L'ex difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly risponde così, durante la sua presentazioe al Chelsea, al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che ieri sera in diretta a Smart Talk, trasmissione di Wall Street Italia, aveva detto: "Basta africani, se non rinunciano a giocare la Coppa d'Africa. Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per gli altri". "In campo sono un giocatore molto offensivo. Mi piace iniziare e finire l'azione muovendomi di conseguenza. Lavoro duramente anche in fase di non possesso ma preferisco avere la palla tra i piedi". Charles De Ketelaere racconta, in un'intervista a Milan Tv, le emozioni vissute durante la lunga trattativa tra il Bruges e il Milan e la soddisfazione finale ora che veste la maglia rossonera. Un comportamento "inaccettabile" secondo l'allenatore del Manchester United, Erik Ten Hag, quello di Cristiano Ronaldo che ha lasciato lo stadio prima del fischio finale dell'amichevole contro il Rayo Vallecano disputata domenica. I rapporti tra il portoghese ed il club inglese sono sempre più tesi da quado Cristiano Ronaldo ha aftto sapere di voler lasciare il club. Ascolta le news del pomeriggio