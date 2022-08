Lazio, Roma, Napoli e Dazn: le ultimissime

Sarri: "Il mio scudetto? Una squadra evra". Wijnaldum atteso a Roma. Il Napoli accelera per Kepa. Accordo Dazn-Sky

ROMA – Intervista esclusiva al tecnico della Lazio Maurizio Sarri al Corriere dello Sport oggi in edicola: "Il mio Scudetto è una squadra vera – confessa il tecnico -. Quest'anno prevarrà la follia". Poi la rivelazione di mercato: "Luis Alberto vuole il Siviglia, ma non è detto che parta. Milinkovic è di livello altissimo". “Qui sto bene” ribadisce ancora una volta Sarri che per la niova stagione “Ha sensazioni positive”. Nell'intervista c'è spazio anche per il Napoli, Ronaldo e la Roma: “I giallorossi hanno fatto il mercato migliore”. In casa Roma affare fatto per Gini Wijnaldum che potrebbe sbarcare già oggi nella Capitale per le visite mediche e la firma. L’accordo con il Psg, che nel frattempo sta chiudendo per Renato Sanches, è stato sistemato nella notte tra martedì e mercoledì, grazie anche allo sforzo del giocatore che ha rinunciato a un bonus da 800.000 euro e ad altre piccole pendenze con il club francese. Il Napoli ha scelto Kepa come portiere e sta portando avanti la trattativa ad oltranza con il Chelsea con cui si cerca la condivisione sullo stipendio e sui bonus. Dazn e Tim hanno firmato l'accordo per la fine del loro rapporto di esclusiva: gli appassionati di calcio e sport dunque ora potranno vedere i contenuti su più piattaforme tra cui Sky.