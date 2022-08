Wijnaldum, Lazio, Sampdoria e Leclerc: le ultimissime

Wijnaldum è sbarcato a Roma. La Lazio presneta altri tre acquisti. La Smapdoria sfida la Reggina di Pippo Inzaghi in Coppa Italia. Leclerc parla delle difficoltà della Ferrari

ROMA - Wijnaldum è sbarcato a Roma. Alle 18.00 con un volo privato è arrivato a Ciampino e ad attenderlo al gate privato ha trovato oltre 300 tifosi. Primo bagno di folla per il centrocampista che domenica sarà a disposizione per l'amichevole contro lo Shakhtar, mentre domani svolgerà le visite mediche e a seguire è attesa l'ufficialità che concretizzerà l'operazione chiusa con il prestito con diritto di riscatto a otto milioni. Il giocatore la Roma firmerà un contratto fino al 2025. Il 50% dello stipendio il primo anno lo pagherà il Psg. Ultima tornata di presentazioni a Formello, questa volta è stato il turno di Marcos Antonio, Maximiano e Mario Gila. Quest'ultimo, difensore centrale proveniente dal Real Madrid, è stato il primo a parlare e lo ha fatto svelando di ispirarsi ad uno dei giocatori che hanno fatto la storia della Lazio: “Come modello ho Nesta, è un riferimento per tutti i centrali". Grande attesa per l'altro neo acquisto Marcos Antonio che dovrà far dimenticare il connazionale Leiva: “Mi ispiro a lui per come aiutava la squadra – svela - lavorerò proprio per questo". Per Ultimo è stato presnetato Maximiano che è pronto per questa nuova sfida: “L'Italia ha sempre avuto portieri fortissimi. Buffon è il mio modello". Prima sfida ufficiale per la Sampdoria che domani sera davanti al proprio pubblico sfiderà la Reggina di Pippo Inzaghi per il secondo turno preliminare di Coppa Italia. "Non sono uno che cerca scuse: ammetto gli errori, e da lì imparo". Charles Leclerc fa il punto dopo il gp d'Ungheria che segna la pausa estiva del Mondiale di F1. E parla delle difficoltà Ferrari, alla Bbc. Ascolta le news del pomeriggio