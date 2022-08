Roma, Juventus, Lazio e Chelsea: le ultimissime

Giallorossi scatenati ora a caccia di un difensore e un attaccante. Allegri: “In tre mesi si decide il campionato”. Luis Alberto torna a Formello. Azpilicueta rinnova fino al 2024

ROMA – Roma scatenata sul mercato i Friedkin preparano altri due colpi da presentare a Mourinho e ai tifosi, già estasiati dagli arrivi di Dybala e Wijnaldum. Il primo in ordine cronologico dovrebbe essere il difensore centrale, che Mourinho ha chiesto per cementare il fortino. In avanti il nome è quello del gallo Belotti ma prima che si concretizzi servono cessioni in attacco. "Non possiamo farci assolutamente niente, perché purtroppo gli infortuni - McKennie a una spalla, Pogba con i problemi al ginocchio - e le squalifiche (Rabiot, ndr) che sapevamo dall'anno scorso non sono assolutamente attenuanti”. Parola dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri: “Mercoledì quando riprendiamo bisogna assolutamente subito cambiare faccia, perché lunedì col Sassuolo è una partita di campionato vera e non c'è da scherzare assolutamente per niente, perché le prime quattro sono partite molto importanti e soprattutto abbiamo tre mesi che decidono una stagione". In casa lazio dopo due giorni consecutivi di assenza si è rivisto Luis Alberto. Caso rientrato, anche se è stato Sarri stesso a confermare la volontà di Luis Alberto di tornare al Siviglia. Il mercato estivo del Chelsea, club tra i più attivi in Premier League sotto la guida della nuova proprietà, trova un punto fermo col rinnovo, fino al 2024, del contratto del capitano, lo spagnolo Cesar Azpilicueta, che sembrava invece destinato a chiudere la sua decennale esperienza tra i Blues.