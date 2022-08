Napoli, Icardi, Klopp e Guardiola: le ultimissime

Manfredi: "Cittadinanza onoraria per Mertens". Icardi smentisce la separazione dalla Nara. Klopp contro il Mondiale. Guardiola rimanda il discorso rinnovo

ROMA - Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dice sì al conferimento della cittadinanza onoraria a Dries Mertens che per anni ha vestito la maglia azzurra del Calcio Napoli. L'annuncio oggi a margine del Consiglio comunale. "Non so chi mi fa più pena, se chi inventa cose sulla mia vita o chi ci crede". Con queste parole in una storia di Instagram Mauro Icardi prova a mettere un freno alle voci di un suo imminente divorzio da Wanda Nara, sua moglie e agente. "Questo Mondiale arriva nel momento sbagliato e per le ragioni sbagliate". Alla vigilia dell'esordio stagionale in Premier League, Jurgen Klopp non nasconde tutto il suo malcontento per l'appuntamento fra novembre e dicembre in Qatar che sprezzerà la stagione. "Non ho bisogno di cambiare nulla nella mia vita, sono felice. Ho parlato con il club. A metà stagione o alla fine se ne riparlerà". Lo ha detto Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, parlando del rinnovo del suo contratto in scadenza il prossimo anno.