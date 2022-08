Roma, Lazio, Napoli e Juventus: le ultimissime

Wijnaldum: “Ripagherò gli sforzi dei giallorossi”. Accordo Lazio-Spezia per Provedel. Prosegue la trattativa del Napoli per Raspadori. La Juve ha scelto Kostic

ROMA - "È davvero emozionante essere un giocatore della Roma". Sono le prime parole del neo romanista Wijnaldum che ha firmato fino al 2023: “Tutte le persone con cui ho parlato mi hanno trasmesso eccellenti sensazioni sul club e sui tifosi - ha continuato - La società ha dimostrato quanto mi volesse attraverso gli sforzi fatti per chiudere positivamente la trattativa, così come lo hanno dimostrato tutti i tifosi che in questi giorni mi hanno manifestato affetto sui social media. Questo dà sempre molta fiducia ad un giocatore". La trattativa per portare Ivan Provedel alla Lazio è agli sgoccioli: in giornata i biancocelesti hanno infatti trovato l'accordo economico con lo Spezia per il trasferimento dell'estremo difensore 28enne alla corte di Maurizio Sarri. Il classe '94, 31 presenze e 52 gol subìti lo scorso anno con la squadra ligure, potrebbe già lunedì effettuare le visite mediche ed essere a disposizione del tecnico per la prima di campionato contro il Bologna (in programma allo Stadio Olimpico il 14 agosto). Intanto Luis Alberto non è stato convocato per l'amichevole con il Valladolid. Non si sblocca ancora la trattativa tra il Napoli e il Sassuolo per il trasferimento in azzurro del giovane attaccante neroverde. L'incontro tra l'ad Giovanni Carnevali e la dirigenza partenopea non ha dato segnali di svolta ma c'è la sensazione che si possa arrivare ad un accordo. La Juve mette la freccia a sinistra: il prescelto per completare il tridente è Filip Kostic, esterno dell’Eintracht Francoforte, protagonista nella vittoria dell’Europa League della scorsa stagione, di cui è risultato il miglior giocatore. Ascolta le news del momento in meno di due minuti