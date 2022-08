Pinamonti, Barcellona, Sanchez e Fognini: le ultimissime

Il Sassuolo piazza il colpo Andrea Pinamonti. L’attaccante è atteso già nella mattinata di domani per le visite mediche e la firma sul contratto da 2 milioni e mezzo a stagione.

Clamoroso al Barcellona. Christensen e Kessie potrebbero lasciare il club prima dell'inizio della Liga. La società infatti non ha ancora registrato i nuovi acquisti e se non dovesse farlo prima del match di apertura del campionato contro il Rayo Vallecano, in programma sabato prossimo, potrebbe incorrere in diversi problemi.

Con un comunicato ufficiale il Marsiglia ha annunciato l'ingaggio a parametro zero di Alexis Sanchez, fresco di rescissione (con ricca buonuscita) con l'Inter.

Dopo Matteo Berrettini è arrivata l'eliminazione di un altro azzurro dal "National Bank Open", sesto ATP Masters 1000 stagionale, che si sta disputando sul cemento di Montreal. Fabio Fognini non è riuscito a superare il primo turno in Canada cadendo in due set contro Rune.