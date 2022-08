Ascolta le ultime notizie in meno di due minuti.

Buona la prima per la Roma di Mourinho, che ha battuto in trasferta la Salernitana per 1-0.

Nell’altra partita giocata in serata, lo Spezia ha battuto l’Empoli con lo stesso risultato: 1-0.

Giornata di debutto anche per la Lazio di Sarri, di scena all’Olimpico alle 18:30 contro il Bologna.

Alle 18:30 di scena anche la Fiorentina, al Franchi contro la Cremonese.