Tris Juve al Sassuolo. Napoli show col Verona

Mancava solo la Juve all'appello e i bianconeri hanno risposto alle vittorie delle milanesi, delle romane e della Fiorentina, alle quali si è poi aggiunta quella del Napoli. Ultima delle 'sette sorelle' a debuttare in campionato, la squadra di Massimiliano Allegri ha superato per 3-0 il Sassuolo sul prato amico dello Stadium, in delirio per la 'prima' di Di Maria.

Nell’altra gara giocata in questo inedito Ferragosto calcistico, il Napoli ha strapazzato 5-2 l’Hellas Verona al Betegodi.

Buona la prima per l’Atletico del Cholo Simeone che inizia alla grande nella Liga.

Altro pareggio per il Liverpool: dopo il 2-2 di sabato scorso nell’esordio a Craven Cottage contro il Fulham, i Reds sono stati fermati ad Anfield dal Crystal Palace.