Napoli, è fatta anche per Raspadori. Belotti vuole solo la Roma

Sul fronte calciomercato è la giornata del Napoli. La squadra di De Laurentiis non si ferma: dopo l’ufficialità per il nuovo attaccante azzurro Giovanni Simeone, proveniente dall’Hellas Verona, che oggi si è già allenato con i nuovi compagni e la definizione per il nuovo centrocampista Ndombele in arrivo dal Tottenham, ha svolto le visite mediche anche Giacomo Raspadori.

Dopo un mercato sontuoso la Roma è pronta a definire anche l'arrivo di Andrea Belotti. Il "Gallo", svincolatosi dal Torino, ha dato la sua parola a Mourinho e sta rifiutando tutte le offerte pervenute. Belotti vuole solo la Roma.