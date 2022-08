Roma, Napoli, Milan e Bologna: le ultimissime

Frattura alla tibia per Wijnaldum. Il Napoli travolge il Monza. L'Atalanta ferma il Milan. Primo punto per Mihajlovic

ROMA - Tegola per la Roma: José Mourinho perde Georginio Wijnaldum, 31enne centrocampista olandese arrivato in giallorosso dal Paris Saint-Germain che sarà costretto a un lungo stop per una frattura della tibia. Il Napoli travolge 4-0 il Monza nel match del Maradona valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A grazie alla doppietta di Khvicha Kvaratskhelia e alle reti di Victor Osimhen e Kim. Nell'altro anticipo delle 18.30 0-0 tra Empoli e Fiorentina. I campioni d’Italia non tengono il passo di Napoli e Inter e alla seconda giornata già dicono addio al punteggio pieno: a Bergamo finisce 1-1 tra Milan e Atalanta. Finisce 1-1 anche la sfida tra Bologna e Verona. Ascolta le news del pomeriggio