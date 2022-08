Roma, Wijnaldum Juventus e Lazio: le ultimissime

Oggi Roma-Cremonese e Sampdoria-Juventus. Wijnaldum decide se operarsi. La Lazio prova a chiudere per Reguilon

ROMA – Si chiude oggi la seconda giornata di Serie A. La prima a scendere in campo sarà la Roma che alle 18.30 in un Olimpico sold out ospiterà la Cremonese, alle 20.45 sarà la volta della Juventus che invece sarà di scena a Genova contro la Sampdoria. Intanto Georginio Wijnaldum ha passato la notte a Villa Stuart dopo che gli esami eseguiti nella tarda sera di ieri hanno confermato la frattura composta della tibia destra in seguito ad un contrasto di gioco nella partitella durante la rifinitura a Trigoria. Al calciatore verrà applicato il gesso, ma sembra esclusa una operazione immediata a Villa Stuart: si attende il consulto del Dott. Ahlbaumer e del suo staff per decidere la strada da intraprendere per il recupero di Wijnaldum. Lotito tenta il colpo Reguilon. Il terzino spagnolo del Tottenham è in uscita, non rientra da tempo nei progetti di Conte. Lo aveva voluto Mourinho al Tottenham, era il 2020. Si spese in prima persona per convincerlo a lasciare il Real Madrid dopo il rientro dal prestito al Siviglia.