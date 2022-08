Juventus, Roma e Manchester United: le ultimissime

Nella prima trasferta stagionale la Juventus di Massimiliano Allegri frena, fermata sullo 0-0 al Ferraris dalla Sampdoria.

Nella sfida giocata alle 18:30, vittoria sofferta della Roma che ha battuto in casa la Cremonese 1-0. Serviva centrare un successo ai giallorossi, tormentati dalla sfortuna nelle ultime ore.

C’era tantissima attesa per il Monday night di questa sera in Premier League. A Old Trafford è andato in scena il derby d’Inghilterra tra Manchester United e Liverpool, due squadre partite male – i Reds con due pareggi, lo United con due pesanti sconfitte -. Ascolta le news del pomeriggio