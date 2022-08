Napoli, Uefa, Serie A e Cavani: le ultimissime

Mertens: "Tiferò sempre Napoli". Secondo il Times tre italiane rischiano sanzioni per il Fair Play finanziario. Tre squalificati in Serie A. Cavani ad un passo dal Valencia

ROMA - "Lasciare Napoli è stata dura. Mia moglie ha pianto al pensiero di lasciare casa, per questo abbiamo deciso di tenerla e provare a passare quanto più tempo possibile lì". Così, in un'intervista a Supertele - Leggero come un Pallone, l'approfondimento calcistico di Dazn, Dries Mertens, che ha da poco lasciato Napoli per trasferirsi al Galatasaray, in Turchia. Rischio multe, e persino restrizioni al mercato per alcuni top club europei, comprese Juventus, Inter e Roma: secondo le indiscrezioni raccolte dal quotidiano britannico Times i tre club italiani fanno parte di una ventina di club europei che presto verranno sanzionati dalla Uefa per il fair play finanziario. Il giudice sportivo della Lega Calcio di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 2/a giornata disputate nell'ultimo week-end, ha squalificato per due turni Nehuen Perez (Udinese), "per avere, al 49' pt, durante un'azione di gioco, senza conseguenze lesive, colpito da tergo un avversario con un calcio alla gamba, senza possibilità di giocare il pallone". Una giornata di squalifica, invece, a Sebastiano Luperto (Empoli) e Riccardo Orsolini (Bologna), entrambi espulsi. Il Valencia è a un passo dall'ingaggio di Edinson Cavani, il cui rapporto con il Manchester United è cessato il 30 giugno scorso.