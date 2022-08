Juventus, Uefa, Lazio e Djokovic: le ultimissime

Accordo Juventus-Marsiglia per Milik. Tre club italiani rischiano sanzioni per il Fair Play finanziario. Moro in prestito alla Ternana. Altri problemi per Djokovic

ROMA - La Juve avanza decisa su Milik. L’attaccante polacco potrebbe essere presto a disposizione di Allegri e affiancarsi così a Vlahovic, Kean, Di Maria e Kostic, in attesa del rientro di Chiesa. Troppo difficile accontentare Depay (richiesta di ingaggio 7,5-8 milioni netti bonus inclusi per due o tre anni, oltre alle commissioni), il club bianconero ha virato su Milik (pronto un ingaggio da 3,5 netti, fuori dal Decreto Crescita) e ha già l'intesa anche con il Marsiglia (prestito con obbligo condizionato di riscatto da 2 milioni più 8). Sono 20 i club europei finiti sotto la lente d'ingrandimento della Uefa in merito al FFP e almeno 10 di loro riceveranno delle sanzioni. Lo rivela il prestigioso quotidiano inglese The Times, inserendo nell'elenco anche la Juve (ancora coinvolta nel progetto Superlega insieme a Real Madrid e Barcellona), che si aggiunge quindi alle altre due italiane Inter e Roma, le cui dinamiche erano già state concordate (multe e restrizioni). Le punizioni per i 10 club che hanno violato le regole del Financial Fair Play fino al 2020-21 dovrebbero essere comunicate nel prossimo mese. In attesa di sapere se Lotito riuscirà a regalare a Sarri il terzino sinitro la società biancoceleste continua ad essere molto attiva sul mercato in uscita: Raul Moro va a farsi le ossa in Serie B. Il giovane attaccante della Lazio, classe 2002, giocherà nella Ternana in prestito dai biancocelesti fino a giugno 2023. Novak Djokovic è ancora iscritto allo US Open che prenderà il via il 29 agosto prossimo ma al momento l'ex numero 1 del mondo non ha i requisiti per entrare negli Stati Uniti in quanto da ottobre 2021 vige il divieto di ingresso sul territorio nazionale Usa a stranieri che non abbiano ricevuto la completa vaccinazione contro il Covid-19. Ascolta le news del pomeriggio