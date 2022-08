Roma, Lazio, Juventus e Milan: le ultimissime

La Roma pensa a Zakaria. La Lazio tenta l'affondo per Reguilon. Juve ad un passo da Milik. Sprint Milan per Onana

ROMA - Roma a caccia di un sostituto di Wijnaludm che dovrà stare fermo per diversi mesi per la frattura della tibia. Se la Juve trova i soldi per convincere il Psg a mollare Paredes potrebbe cedere in prestito alla Roma lo svizzero Zakaria. In casa Lazio lo spiraglio si è aperto: Acerbi più vicino all’Inter spinge Reguilon verso Formello. L’ultimo regalo, promesso da Lotito al tecnico, potrebbe prendere corpo con un gioco di prestigio. Così vicini, Arek Milik e la Juventus, forse non sono stai mai. C'è l'intesa con il giocatore e il suo entourage per esempio: il polacco conserverà sostanzialmente lo stesso ingaggio che percepisce ora al Marsiglia, poco più di 3,5 milioni netti a stagione, senza i vantaggi previsti dal Decreto Crescita essendo lontano dall'Italia solo da gennaio 2021. Il Milan sta entrando in scena pesantemente nella trattativa per Jean Onana. Che tra dieci giorni lo speaker di San Siro possa scandire due volte questo nome all’annuncio delle formazioni prima del derby – c’è anche l’omonimo e connazionale André, portiere interista – è grossomodo l’obiettivo.