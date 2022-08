Lazio, Champions League, Serie A e Barcellona: le ultimissime

Immobile: "Quando smetterò si renderanno conto di ciò che ho fatto". Domani i sorteggi di Champions. Gli arbitri della 3ª di Serie A. Stasera al camp Nou Barcellona-Manchester City

ROMA - "Credo che quando smetterò di giocare tutti si renderanno conto veramente di ciò che ho fatto". Così il bomber della Lazio Ciro Immobile in una intervista a DAZN: "Ho fatto tanti gol di istinto soprattutto quando ero più giovane. Ho fatto tanti gol già prima di averli fatti: è come se mi immaginassi il gol già durante l'azione, so già come potrebbe finire". Mancano le ultime gare di ritorno dei playoff, che si disputeranno questa sera (mercoledì), e poi il quadro delle 32 squadre che parteciperanno alla prossima Champions League e che verranno sorteggiate giovedi 25 agosto a Istanbul, in Turchia, sarà finalmente completo. Protagoniste del sorteggio saranno anche le quattro italiane: Milan (fascia 1), Juventus (fascia 2), Inter e Napoli (fascia 3). Pioli, Allegri, Inzaghi e Spalletti attendono di conoscere la formazione del loro girone, che prenderà il via con la prima giornata il 6/7 settembre. Sarà Michael Fabbri a dirigere Lazio-Inter, anticipo della 3^ giornata in programma venerdì alle 20.45. Juventus-Roma, gara in programma sabato alle 18.30 sarà diretta da Massimiliano Irrati di Pistoia. Milan-Bologna (sabato ore 20.45) è stata assegnata a Gianluca Manganiello di Pinerolo, mentre Fiorentina-Napoli (domenica ore 20.45) sarà diretta da Livio Marinelli di Tivoli. Questa sera al Camp Nou Barcellona e Manchester City si sfideranno in una partita amichevole di beneficenza per raccogliere fondi e sostenere la ricerca per la SLA. Ascolta le news della mattina