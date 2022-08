Roma, Fiorentina, Inter e Icardi: le ultimissime

Ci siamo per Belotti alla Roma. La Fiorentina si gioca l'accesso in Conference. Entusiasmo alle stelle per i tifosi dell'Inter. Icardi verso il Galatasaray

ROMA - Via libera per Andrea Belotti alla Roma. Ad aprire le porte al 'Gallo' è Felix Afena Gyan che lascerà la Capitale per trasferirsi alla Cremonese (battuta due giorni fa 1-0 all'Olimpico). Il club giallorosso e quello lombardo hanno infatti trovato l'accordo (6 milioni più 3 di bonus) per il trasferimento del 19enne attaccante ghanese alla corte di Massimiliano Alvini. "Dopo questa partita può esserci il paradiso o l'inferno, dipende tutto da noi". E' la prima trasferta internazionale per Vincenzo Italiano ma è già decisiva: domani alle 19 in casa degli olandesi del Twente la Fiorentina disputerà il play-off di ritorno che vale l'accesso ai gironi di Conference League. La grande voglia di Inter è inesauribile, alimentata anche dai risultati della squadra di Inzaghi. Se venerdì all'Olimpico ci sarà il big-match contro la Lazio, la tifoseria guarda già oltre. Più precisamente alla sfida di martedì prossimo contro la Cremonese di Alvini. È autentica febbre biglietto, a poco meno di una settimana dall'evento siamo a 60 mila biglietti già staccati. Il Galatasaray ha presentato un'offerta per ottenere in prestito dal Psg Mauro Icardi. La possibile destinazione sembra poter interessare all'attaccante argentino, da tempo fuori dai piani del tecnico del team parigino, Christophe Galtier. Lo scrive oggi "L'Equipe".