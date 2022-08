Roma, Lazio, Barcellona e Bryant: le ultimissime

Belotti pronto ad abbracciare Mourinho. Sarri spinge per Reguilon. Spettacolo nell'amichevole del Camp Nou. Risarcimento milionario per la famiglia di Bryant

ROMA - Andrea Belotti è pronto per vestire la maglia della Roma. Ieri il suo staff era a Trigoria per sistemare i dettagli amministrativi del contratto triennale, da circa 3 milioni netti a stagione. Contestualmente Felix Afena-Gyan passa alla Cremonese, garantendo una buona plusvalenza ai Friedkin. Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri spinge invece per avere Reguilon, il terzino fuori rosa del Tottenham, da tempo nel giro della nazionale spagnola, per sistemare la fascia sinistra. Si deve convincere Lotito, chiamato all’ultimo sforzo dal tecnico, in pressing costante. Sei reti, spettacolo e beneficenza nell'amichevole fra il Barcellona e il Manchester City, finita 3-3. Al Camp Nou, per assistere al test giocato al fine di raccogliere fondi contro la Sla, sono accorsi circa 90mila spettatori. Una giuria ha ordinato alla contea di Los Angeles di pagare 16 milioni di dollari di danni alla vedova della star Nba Kobe Bryant per le foto crude scattate e fatte vedere in privato da alcuni vice sceriffi e pompieri ai resti dell'elicottero schiantatosi con il campione e la figlia Gianna di 13 anni nel gennaio 2020.